James Harden ha ricevuto lo stipendio. Una notizia che non dovrebbe essere tale per tutti i lavoratori del mondo, men che meno per una superstar NBA.

E invece nel suo caso la notizie c’è, visto il clima teso fra il giocatore e i Philadelphia 76ers. Harden venerdì avrebbe ricevuto il primo 25% del suo stipendio stagionale che ammonta a oltre 35 milioni di dollari. Nel frattempo però l’ex Houston non si è presentato al media day e per questo dovrebbe essere multato. In forte dubbio anche la sua presenza al training camp in Colorado che sta prendendo il via in queste ore.

Fonte: RealGM / Sportando