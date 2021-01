James Harden ha risposto su Instagram ai suoi detrattori televisivi: un messaggio diretto a Shaq?

Ieri notte c’è stato il debutto di James Harden con i Brooklyn Nets, arrivato insieme ad una tripla-doppia che in un certo senso ha fatto entrare il Barba nella storia NBA. Dopo la partita però, sui social, Harden si è preso qualche minuto per rispondere ai tanti detrattori che lo avevano criticato nei giorni scorsi, al momento del suo addio burrascoso a Houston.

Tra di essi, il più “rumoroso” era stato Shaquille O’Neal, per questo motivo il messaggio di Harden sembra diretto soprattutto a lui, anche se non soltanto, quando vengono menzionati “ex giocatori NBA che usano la tv nazionale” per parlare male di atleti afroamericani come loro.

Parliamo così tanto di innalzare il prossimo atleta afroamericano e ci sono alcuni di questi ex giocatori NBA che usano la TV nazionale o i loro social media per fare l’opposto. Vedo tutto, solo rimango me stesso. Il vero non perde mai! Grazie Dwyane Wade per essere stato leale.

Wade aveva scritto, poche ore prima, un messaggio di sostegno ad Harden su Twitter.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.