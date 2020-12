James Harden ha spiegato (in maniera poco convincente) perché è stato ad Atlanta e Las Vegas prima del training camp

Dopo aver rifiutato di parlarci ieri notte, dopo la prima partita giocata in preseason, James Harden poco fa si è finalmente presentato davanti ai giornalisti, pronto a rispondere alle molteplici domande sulle sue ultime, controverse, settimane.

La più importante è stata quella relativa alla sua presenza prima ad Atlanta, per la festa di compleanno del rapper Lil Baby, e successivamente a Las Vegas, proprio nei giorni nei quali i suoi compagni si stavano riunendo a Houston per l’inizio del training camp. Secondo Harden, si sarebbe trovato in queste due località per “allenarsi in vista dell’inizio della stagione NBA”. Sul perché lì e non a Houston insieme agli altri compagni: “Perché lì c’erano i miei allenatori personali”.

James Harden looks fed up. 🤣pic.twitter.com/ew84DjWVre — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 16, 2020

Un rapido no comment invece sulla richiesta di trade fatta nelle scorse settimane alla dirigenza: “Ora sono concentrato solo sui Rockets”.

