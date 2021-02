James Harden manda un messaggio a Paulo Dybala, che risponde: “Quella maglia ti sta davvero bene”

Dall’altra parte del mondo è arrivato un messaggio importante per Paulo Dybala, attaccante della Juventus: James Harden, indossando proprio la maglia bianconera, ha pubblicato sui propri social un video nel quale manda un saluto all’argentino e si definisce “un suo grandissimo fan”.

Messaggio al quale lo stesso Dybala ha replicato: “Grazie del supporto! In ogni quella maglia ti sta davvero bene!”. Harden non è il primo giocatore NBA a farsi vedere con i colori bianconeri addosso: in passato, un paio di anni fa, era stato Donovan Mitchell, ma lo stesso Barba aveva già indossato una maglia della Juventus. Ovviamente l’asse Harden-Dybala va visto anche e soprattutto in ottica sponsor, dal momento che entrambi sono atleti di Adidas.

✌@JHarden13 thanks for the support!!

⚪ ⚫ By the way that jersey suits you well! pic.twitter.com/0QFZk7mj5p

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) February 12, 2021