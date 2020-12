James Harden non ha cambiato idea nonostante l’arrivo di John Wall: vuole lasciare Houston

Nei giorni scorsi, subito dopo il suo atterraggio a Houston, John Wall aveva provato a rassicurare i tifosi dei Rockets: aveva parlato al telefono con James Harden, il quale gli era sembrato carico per la nuova stagione alle porte ed eccitato all’idea di continuare a giocare per la franchigia texana. A quanto pare però le cose stanno diversamente: come è risaputo, il Barba è arrivato in ritardo al training camp e, se tutti i tamponi saranno negativi, potrà allenarsi con i compagni solo nelle prossime ore.

In più, secondo quanto raccolto da ESPN, Harden non avrebbe affatto cambiato i propri piani di lasciare Houston nonostante gli arrivi di Wall e di DeMarcus Cousins. I Rockets nel frattempo hanno giocato le loro prime due gare in preseason, entrambe contro i Bulls, tradottesi in una vittoria e in una sconfitta. Nelle scorse ore Harden era stato accostato ai Miami Heat, che però dovrebbero in quel caso mettere sul piatto Tyler Herro per sperare di convincere Houston.

