James Harden, proposta “hot” del sito a luci rosse CamSoda in vista dell’All Star Game

La più grande passione di James Harden sarà anche il basket, ma diciamo che gli strip club arrivano secondi di poco: la stella dei Brooklyn Nets, nel corso della propria carriera, è diventata famosa per una attiva vita mondana e la frequentazione di locali “a luci rosse” nel tempo libero.

In occasione dell’All Star Weekend di settimana prossima, Harden ha ricevuto una proposta calzante da parte del sito CamSoda, un portale web a luci rosse che ospita le cosiddette camgirl, ragazze che si spogliano e intrattengono gli spettatori in cambio di soldi: un concetto insomma simile proprio ad uno strip club, anche se più “spinto”. CamSoda ha scritto una lettera a Joe Tsai, owner dei Nets, proponendogli di fornire uno show di spogliarello digitale ai suoi giocatori ad Atlanta. “Non vogliamo vedere le aspirazioni di titolo dei Nets andare in fumo perché KD, Kyrie o James hanno ceduto alla tentazioni di, diciamo, Magic City [un famoso strip club di Atlanta, ndr]” ha scritto nella lettera il vicepresidente dell’azienda, Daryn Parker, offrendo ai tre giocatori di Brooklyn un accesso VIP al proprio sito. Così facendo il trio dei Nets potrà “godersi” uno spettacolo a luci rosse stando comodamente nella propria stanza d’hotel, visto che per via del Covid sarà loro proibito girare per la città liberamente.

Adult site @CamsodaCom sent letter to Brooklyn Nets with hopes of bringing digital strip club to James Harden & teammates during NBA All Star Weekend in Atlanta. Letter to Nets owner below. pic.twitter.com/TFh1fAFn7M — 👑📍Brandon ‘Scoop B’ Robinson (@ScoopB) February 26, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.