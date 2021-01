James Harden rimarrà lontano dai Rockets finché non verrà scambiato

Dopo le sue parole di ieri notte e la decisione, stavolta definitiva, da parte degli Houston Rockets di cederlo al più presto, James Harden è stato “escluso” dalle attività della squadra fino a quando non si concretizzerà lo scambio, non parteciperà quindi né agli allenamenti né alle partite insieme ai compagni. Un punto di rottura finale che mette sostanzialmente fine in anticipo all’esperienza di Harden a Houston, durata quasi 10 anni e caratterizzata da un rapporto sempre serenissimo fino a un paio di mesi fa.

The Rockets are planning to keep Harden away until a trade is done — with front office weighing best final offers from Brooklyn and Philadelphia, sources tell @ramonashelburne and me. Process is moving quickly now. https://t.co/YDZkAKcG5d

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021