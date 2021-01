I Brooklyn Nets hanno annunciato che James Harden salterà la partita di questa notte contro gli Washington Wizards.

Il forfait è dovuto a una contusione alla coscia sinistra ma non è chiaro se l’ex Rockets dovrà saltare anche altre partite o se lo stop sia soprattutto una precauzione, in vista della sfida contro i Los Angeles Clippers.

Nets @HSpecialSurgery Status Report for tonight’s game vs. the Wizards: pic.twitter.com/HbGU2Pi8vt

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 31, 2021