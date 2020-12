James Harden si è rifiutato di parlare con i giornalisti dopo la sua prima gara in preseason

La situazione intorno a James Harden, ora che Russell Westbrook è stato ceduto a Washington, resta la più incerta del panorama NBA. Il Barba ha chiesto di essere ceduto ad un’altra contender, ma vere e proprie trattative finora non ce ne sono state: nel frattempo lui è arrivato in ritardo al training camp per fare baldoria a Las Vegas, ha dovuto sostenere 6 tamponi prima di potersi allenare e solo ieri notte ha giocato la sua prima gara in preseason (per i Rockets la terza), tra l’altro visibilmente appesantito.

Probabilmente, dunque, Harden non era proprio nello stato mentale per sottoporsi alle domande dei giornalisti nel post-partita, che inevitabilmente sarebbero verte sulla sua volontà di lasciare i Rockets, rimasta immutata a quanto pare nonostante gli arrivi di John Wall e DeMarcus Cousins. E infatti il giocatore, con i giornalisti, si è guardato bene dal parlare, imitando il comportamento di Kyrie Irving anche se con meno clamore. Vista la multa che la NBA ha dato sia ai Nets che ad Irving, è probabile che un provvedimento simile verrà preso anche nei confronti di Harden.

James Harden isn't talking to the media tonight. NBA has yet to fine him for violating media access rules. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 16, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.