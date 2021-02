James Harden spiega perché non è preoccupato che sta segnando poco con i Brooklyn Nets

Da quando ha indossato la maglia dei Brooklyn Nets, James Harden non ha più segnato 40, 50 o 60 punti come accadeva a Houston. The Beard sa che con Kevin Durant e Kyrie Irving al suo fianco, non è più necessario mettere in piedi prestazioni pazzesche. A questo punto della sua carriera, Harden vuole semplicemente vincere.

Secondo Alex Schiffer di The Athletic, Harden ha confermato la lettura di analisti e tifosi che non sta cercando di segnare come ha fatto con i Rockets. Nelle sue nove partite in maglia Nets, Harden ha messo insieme solo 3 partite da 30 o più punti. La sua produzione di punti è di circa 20-25 punti a sera, fino a un minimo di 12 nella loro vittoria contro i Miami Heat.

James Harden said "Scoring isn't everything." Said he knew when he came to Brooklyn he wasn't going to be able to do what he did in Houston. Just wants to win.

