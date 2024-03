James Harden tenta di stoppare il suo compagno Kawhi Leonard: la motivazione è ASSURDA

Nel giro di poche ore è diventato virale il video in cui James Harden tenta di stoppare Kawhi Leonard, suo compagno di squadra.

Questa notte i Los Angeles Clippers hanno battuto i Portland Trail Blazer 116-103. Nel corso del terzo quarto, con i Clips avanti di 21, un episodio assurdo: James Harden penetra, scarica in angolo per Kawhi Leonard e poi tenta di contestare il tiro del suo stesso compagno. Conclusione che comprensibile l’ex Spurs ha sbagliato, sorpreso dal comportamento del compagno.

A fine gara Harden ha spiegato le motivazioni del suo gesto.

Per noi le ultime settimane sono state abbastanza dure, tutti ci aspettano per tentare di metterci in difficoltà. Così ho tentato di trasferire un po’ di energia alla squadra, di creare un po’ di “great vibes”. Sarebbe stato meglio se Kawhi avesse segnato probabilmente ma almeno ho portato un po’ di brio, qualcosa di cui ridere.