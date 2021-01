James Harden vuole la maglia #13: esilarante botta e risposta col compagno Landry Shamet

Ieri era stato riportato da Shams Charania che James Harden, nella sua nuova avventura ai Brooklyn Nets, avrebbe indossato la maglia numero 13, quella avuta già ai Thunder ai Rockets. Il numero attualmente è in possesso di Landry Shamet, arrivato nella offseason dai Clippers, tuttavia molto probabilmente i due hanno trovato privatamente un accordo.

Pubblicamente, invece, Harden e Shamet hanno dato il via ad un simpaticissimo siparietto su Instagram. Il tutto è partito proprio dal nuovo arrivato, che in una storia ha chiesto al compagno cosa vorrebbe in cambio del suo numero 13. Shamet ha ricondiviso la storia di Harden, aggiungendo gif di soldi e rolex e facendo seguire un’altra storia con la foto dello stesso Barba al compleanno del rapper Lil Baby (che nella vignetta rappresenterebbe lo stesso Shamet all’allenamento del giorno successivo, intento ad aprire una borsa di regali portata da Harden).

This exchange between James Harden and Landry Shamet over who will wear No. 13 in Brooklyn is hilarious 🤣💰 pic.twitter.com/wxHJGP3Lgu

Non è però finita qui: Harden ha replicato con un’altra storia Instagram. “Mi hai fatto correre a cercare di procurarmi honey buns [in slang, 100.000 dollari, ndr] e rolex. Possiamo fare che ti porto dei cupcake e un Apple Watch per domattina” ha scritto il Barba.

“You got me scrambling trying to get honey buns and Rolex’s. Might get you cupcakes and an Apple Watch by the morning.”

Landry Shamet and James Harden went back and forth on getting jersey No. 13 to the new Nets guard 😂 pic.twitter.com/BTmK4nirAh

