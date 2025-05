James Laughlin lascia davvero New Orleans per diventare GM di Napoli?

Napoli inaugura una nuova era con l’arrivo di James Laughlin, che lascia il front office dei New Orleans Pelicans per assumere il ruolo di General Manager del club italiano. La notizia, confermata da BasketNews, rappresenta un passo importante nella trasformazione della squadra partenopea.

Un profilo NBA per rilanciare il Napoli Basket

Laughlin porta con sé un ricco background NBA. Ha trascorso cinque anni nello staff tecnico dei Golden State Warriors, contribuendo attivamente a due titoli NBA sotto la guida di Steve Kerr. Dal 2019 ha lavorato come Chief of Staff per il coaching staff dei Pelicans, con un impatto riconosciuto anche pubblicamente: Draymond Green, stella degli Warriors, lo ha elogiato per averlo ispirato durante una prestazione chiave nei playoff.

Il progetto Napoli Basket sotto la guida di Matt Rizzetta

Il Napoli Basket è recentemente passato sotto la proprietà dell’investitore italo-americano Matt Rizzetta, segnando l’inizio di un ambizioso piano di rilancio. L’arrivo di Laughlin rientra in una strategia di profondo rinnovamento strutturale, dopo una stagione deludente che ha visto il club concludere al 14° posto in Serie A.

Obiettivi futuri e nomi noti in rosa

Con il nuovo management, il Napoli Basket punta a scalare la classifica del basket italiano e rafforzare la propria presenza anche a livello europeo. Durante la scorsa stagione, il roster ha incluso nomi di rilievo come Kevin Pangos, Jacob Pullen, Errick Green, Ben Bentil e Tomislav Zubcic. Ora, con l’ex NBA James Laughlin al timone, l’obiettivo è costruire una squadra solida, competitiva e ben strutturata anche fuori dal campo.