James Nunnally torna in NBA con un two-way contract

James Nunnally avrà una quinta opportunità in NBA. Come riportato da Shams Charania, l’americano visto anche ad Avellino e Milano ha raggiunto un accordo con i New Orleans Pelicans per un two-way contract. NOLA sarà la quinta squadra NBA di Nunnally in poco più di 2 stagioni dopo Atlanta, Philadelphia, Minnesota e Houston per un totale di 28 partite.

The New Orleans Pelicans plan to sign guard James Nunnally to a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Nunnally has played parts of two NBA seasons with four teams. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 12, 2021

Nunnally, ala classe 1990, era free agent dall’inizio della stagione dopo aver terminato la scorsa al Fenerbahçe, club con il quale aveva vinto l’Eurolega nel 2017. L’americano è stato per qualche anno una stella del campionato italiano, vincendo il premio di MVP della stagione regolare nel 2016. Essendo terminata la stagione di G-League, i Pelicans potranno sfruttare pienamente Nunnally in questo ultimo mese di stagione. La franchigia sta rincorrendo i Play-in: i Golden State Warriors, decimi, distano solo 1 gara e i Pels hanno vinto 5 delle ultime 10 partite.

James Nunnally è solo l’ultima aggiunta in ordine di tempo da parte dei Pelicans, che poco più di una settimana fa avevano firmato Isaiah Thomas con un contratto decadale.

