James Wiseman non gioca mai, Golden State lo manda in G-League

Non è stata fin qui facile la stagione di James Wiseman, come non lo è stata nemmeno per i suoi Golden State Warriors. Il centro, al rientro dopo un’intera stagione ai box, sta faticando molto a trovare spazio nelle rotazioni, complice una difesa non eccelsa quando è in campo. Nella vittoria di ieri notte su Sacramento, Wiseman ha giocato 9′ con 2 punti, 2 rimbalzi e 2 assist, era la prima partita che giocava dopo aver collezionato tre DNP di fila.

In generale, Wiseman sta giocando solo 13.4 minuti di media in questa stagione. Dopo la partita contro i Kings, Steve Kerr ha annunciato che la seconda chiamata assoluta al Draft 2020 verrà spedita in G-League per un “prolungato periodo”. L’obiettivo degli Warriors è di concedere a James Wiseman maggiore spazio con Santa Cruz nella Lega di sviluppo, per recuperare il feeling con il campo.