Lo scambio che ha portato Jaren Jackson Jr da Memphis agli Utah Jazz, con annesse visite mediche, ha permesso ai medici di scoprire che nel ginocchio del giocatore si nasconde un tumore benigno. In particolare si parla di PVNS, Sinovite Villonodulare Pigmentosa, una forma di tumore rara che colpisce per la maggior parte dei casi il ginocchio, causando dolore, gonfiore e limitazione del movimento.
Jackson Jr dovrà quindi operarsi per rimuovere il tumore e starà fuori per il resto della stagione, dopo appena due partite in maglia Jazz (22 punti contro Miami, 23 contro Sacramento).
BREAKING: Utah Jazz star Jaren Jackson Jr. is likely to miss the remainder of the season to undergo surgery on his left knee to ensure his longterm health after a localized PVNS growth was discovered post trade, league sources tell me. pic.twitter.com/pHeJT8NphE
— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 12, 2026
- Jaren Jackson Jr ha un tumore benigno al ginocchio e dovrà fermarsi per il resto della stagione - 13 Febbraio 2026
- Nigel Hayes-Davis ufficiale al Panathinaikos con uno stipendio da capogiro: quanto guadagnerà? - 13 Febbraio 2026
- Villanova e Notre Dame apriranno la prossima stagione NCAA a Roma - 12 Febbraio 2026