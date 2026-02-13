jackson jr

Jaren Jackson Jr ha un tumore benigno al ginocchio e dovrà fermarsi per il resto della stagione

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Jaren Jackson Jr ha un tumore benigno al ginocchio e dovrà fermarsi per il resto della stagione

Lo scambio che ha portato Jaren Jackson Jr da Memphis agli Utah Jazz, con annesse visite mediche, ha permesso ai medici di scoprire che nel ginocchio del giocatore si nasconde un tumore benigno. In particolare si parla di PVNS, Sinovite Villonodulare Pigmentosa, una forma di tumore rara che colpisce per la maggior parte dei casi il ginocchio, causando dolore, gonfiore e limitazione del movimento.

Jackson Jr dovrà quindi operarsi per rimuovere il tumore e starà fuori per il resto della stagione, dopo appena due partite in maglia Jazz (22 punti contro Miami, 23 contro Sacramento).

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

jackson jr

Si muove il mercato NBA: Jaren Jackson Jr agli Utah Jazz, i dettagli della trade

Francesco Manzi
powell clippers

Clippers, Heat e Jazz: un’altra trade importante in NBA, 4 giocatori coinvolti

Francesco Manzi
ace bailey

C’è qualche dubbio sul fatto che Ace Bailey alla fine si unirà agli Utah Jazz

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.