Jaren Jackson Jr ha vinto il Defensive Player of the Year

Come ci si poteva aspettare, il grande favorito della viglia è anche colui che si porta a casa il Defensive Player of the Year 2023: Jaren Jackson Jr. Al termine di una stagione chiusa come migliore stoppatore della NBA, con 3.0 stoppate di media, JJJ è stato premiato davanti a Brook Lopez, secondo, e Evan Mobley, terzo. Il DPOY, vinto da Jackson Jr per la prima volta, è il primo premio individuale che viene assegnato, gli altri seguiranno nelle prossime settimane, fino ad arrivare all’MVP.

Oltre alle stoppate, JJJ ha aggiunto anche 1.0 recuperi a partita. Questi i risultati delle votazioni, con Draymond Green quarto e Bam Adebayo quinto: