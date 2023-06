Jaren Jackson Jr. pronto ad aiutare la difesa di Team USA al Mondiale

Con il Mondiali che inizierà fra solo due mesi, il roster di Team USA sta iniziando a prendere forma. Diverse stelle si sono già impegnate a unirsi alla squadra per il prestigioso torneo estivo, tra cui artisti del calibro di Brandon Ingram dei New Orleans Pelicans, Jalen Brunson dei New York Knicks e Austin Reaves dei Los Angeles Lakers. L’ultima aggiunta alla lista in crescita di Team USA è il lungo dei Memphis Grizzlies, Jaren Jackson, che secondo quanto riferito si è anche impegnato proprio a esserci per il roster definitivo.

Secondo il guru NBA di ESPN, Adrian Wojnarowski, Jackson ha dato la sua parola alla squadra nazionale che prenderà parte al prossimo torneo internazionale. Questa è innegabilmente una spinta enorme per Team USA, in particolare sul lato difensivo. Dopotutto, stiamo parlando del miglior difensore dell’anno in carica e si potrebbe sostenere che JJJ sia attualmente il miglior difensore dell’intero pianeta.

ESPN story on Jaren Jackson Jr., and Brandon Ingram committing to Team USA’s World Cup team this summer: https://t.co/rnzMdi7Bjo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 6, 2023

Team USA non mancherà di potenza di fuoco con artisti del calibro di Anthony Edwards e Tyrese Haliburton che si uniranno alla formazione. Coach Steve Kerr non dà per scontata la difesa, tuttavia, con Mikal Bridges e Bobby Portis che si sono iscritti tra i partecipanti al torneo di questa estate. Con Jaren Jackson Jr a bordo, tuttavia, Team USA ha appena lasciato cadere in mare la sua ancora difensiva.

