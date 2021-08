Jarrett Allen è sicuro: “Sarebbe finita diversamente se fossi rimasto ai Brooklyn Nets”

Nell’ambito della trade con cui hanno ingaggiato James Harden, i Brooklyn Nets hanno dovuto rinunciare a Jarrett Allen.

Il centro è finito così ai Cleveland Cavaliers, in una squadra con pochissime ambizioni che però recentemente gli ha rinnovato il contratto, garantendogli 100 milioni di dollari.

In ogni caso Allen ha qualche rimpianto riguardo all’operazione e ha sussurrato che con il suo contributo i Nets avrebbero potuto vincere l’anello o quanto meno arrivare all’ultimo atto della stagione.

“It crossed my mind a couple of times”

🔊Jarrett Allen (@_bigjayy_) tells @BCusterTV & @DarthAmin he wonders at times if he could have helped the Nets get past the Bucks in this year’s playoffs #BrooklynTogether pic.twitter.com/Rhsd0GtEAf

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) August 23, 2021