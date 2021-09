Jarrett Jack fa il fenomeno: i Trilogy vincono la BIG3 per la seconda volta

Si è conclusa ieri notte la quarta stagione della BIG3, con la finale tra Trilogy e 3 Headed Monsters disputata alla Bahamas. I Trilogy hanno vinto, 50-45, conquistando così il loro secondo titolo di campioni della BIG3 dopo quello del 2017, anno di esordio della Lega di 3vs3.

I Trilogy sono la prima squadra a vincere due volte la BIG3, guidati da uno straordinario Jarrett Jack da 29 punti, dei quali 22 nel secondo tempo chiuso dai suoi sotto 26-13. Jack, 38 anni a ottobre, ha anche segnato la tripla della vittoria, quella che ha permesso alla sua squadra di arrivare a 50 punti. È il primo titolo per Stephen Jackson, coach dei Trilogy. Il roster dei vincitori comprendeva anche James White, conoscenza della Serie A italiana, Amir Johnson, Isaiah Briscoe e Devin Sweetney.

Jarrett Jack game winning 3 for @thebig3 title! 29 points, 22 in 2nd to come back from 26-13 halftime deficit. Coach @DaTrillStak5 & Trilogy never giving up! #big3 @icecube @ChrisBHaynes @BCusterTV @ShamsCharania @MarcJSpears pic.twitter.com/ivxibet9tW

— Jeff Kwatinetz (@JeffKwatinetz) September 5, 2021