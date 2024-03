Jasikevicius ha fatto esordire in campionato Ömer Ziyaettin, 16 anni

Quest’oggi il Fenerbahçe di Sarunas Jasikevicius non ha trovato una resistenza particolarmente forte in campionato, vincendo contro il Tofas Bursa 109-77. La larga vittoria dei gialloblu ha dato l’occasione al coach lituano di far esordire tra i professionisti Ömer Ziyaettin, classe 2008, 16 anni.

Una scelta vincente, anche perché Ziyaettin è rimasto in campo ben 10′ e non solo i possessi finali. La guardia turca ha trovato anche i suoi primi punti in prima squadra, chiudendo con 6 punti, 1 rimbalzo e 1 assist, tirando 2/6 dal campo e 2/4 da tre punti.