Jasikevicus e altri membri del Fenerbahçe sono attualmente bloccati negli Emirati Arabi

La situazione geopolitica del Medio Oriente continua a impattare anche sul basket europeo, e non solo per le sorti di Maccabi e Hapoel Tel Aviv, che si stanno preparando a un altro periodo in esilio in Europa. Il Fenerbahçe in queste ore ha annunciato che diversi membri della propria squadra, compreso coach Sarunas Jasikevicius, sono attualmente bloccati negli Emirati Arabi visti i vari spazi aerei bloccati in diversi Stati. Il club turco, che nella settimana che verrà dovrà giocare giovedì in casa contro l’AS Monaco, ha annunciato che Jaskievicius, il giocatore Armando Bacot e il fisioterapista Jaime Capella Bouza sono bloccati a Dubai dove si erano recati nei giorni scorsi per trascorrere qualche giorno di vacanza, vista la pausa Nazionali.

Il DS Ugur Ozan Sulak è invece nella stessa situazione ad Abu Dhabi, dove si trovava per visionare da vicino i talenti europei nelle partite di qualificazione dell’Adidas NextGen EuroLeague, torneo cancellato proprio a causa dei bombardamenti lì vicino. Al momento gli aeroporti di Dubai, Abu Dhabi e Doha rimangono chiusi in attesa che la situazioni si calmi.