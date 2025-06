Jasmin Repesa duro dopo i 50 liberi contro: “Sembrava che nessuno ci volesse in finale”

Jasmin Repesa ha commentato molto duramente la sconfitta della sua Trapani Shark in Gara-3 contro Brescia, che ha sancito l’eliminazione dei siciliani in semifinale Playoff. Dopo la partita, il coach croato ha in particolar modo sottolineato una disparità di trattamento arbitrale, non solo oggi ma in tutta la serie. La causa scatenante sono stati ovviamente i 50 tiri liberi di Brescia in Gara-3, ma dell’arbitraggio si era lamentato anche Valerio Antonini al termine di Gara-2.

Dopo aver fatto i complimenti a Brescia, sottolineando che i biancoblu hanno meritato la finale per la serie che hanno disputato, Repesa ha tirato una bordata: “Vorrei ringraziare il presidente, la dirigenza, il nostro popolo e soprattutto i giocatori per una stagione straordinaria. Da neopromossa siamo stati la squadra più seguita in Italia, solo due volte tra stagione regolare e Playoff una nostra partita non ha fatto soldout. Sono davvero orgoglioso e siamo onorati. Ma durante questa serie, come questa sera, ho visto una cosa che non mi è piaciuta e devo dirla, senza offendere nessuno. La partita è finita con 50 tiri liberi contro 24, secondo me la differenza è veramente troppa. Non voglio dire nulla contro gli arbitri, solo sottolineare che il criterio non è stato uguale sui due lati del campo. Mi dispiace ma la sensazione mia e del mio staff è che, come siamo stati la società più amata all’inizio dell’anno non solo come neopromossa ma per il tipo di gioco che abbiamo fatto, ora sembrava che nessuno ci volesse vedere in finale. Merito a Brescia ma la mia sensazione è questa”.

Foto: Trapani Shark