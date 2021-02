Jasmin Repesa: “Poche chance di vittoria, ma l’avversario lo conosciamo molto bene”

Jasmin Repesa è stato intervistato da RaiSport pochi minuti prima della palla a due dell’ultimo atto della Final Eight di Coppa Italia, che vedrà la sua Carpegna Prosciutto Pesaro affrontare i favoriti dell’Olimpia Milano, che il coach croato ha allenato dal 2015 al 2017.

Queste le parole di Repesa: “Preparare una partita così importante in un giorno non è facile, abbiamo fatto due riunioni video per essere pronti; per fortuna l’avversario già lo conosciamo, l’abbiamo affrontato poche settimane fa.

Una finale è sempre una finale, c’è sempre una chance per provare a vincere e noi faremo di tutto per arrivare fino in fondo anche se le chance sono solo dell’1%“.

Ai microfoni di RaiSport è arrivato anche Simone Zanotti: “Siamo felicissimi per il traguardo raggiunto, per provare a vincere dobbiamo essere perfetti, lucidi in attacco e molto solidi in difesa“.

