Il coach dei Dallas Mavericks, Jason Kidd, ha lodato la sua stella Luka Doncic.

Secondo l’ex playmaker anche dei Mavs, lo sloveno sarebbe già adesso superiore a Dirk Nowitzki. Kidd pronostica per Doncic un futuro da leggenda assoluta e pensa che già ora bisognerebbe accostarlo a mostri sacri come Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James.

Credo che Doncic sia già meglio di Nowitzki, penso che bisognerebbe paragonarlo al migliore di sempre, Michael Jordan, oppure a giocatori del livello di Kobe Bryant e LeBron James. Non si può far altro che ammirare ciò che questo ragazzo sta facendo a solo 24 anni, cose che a Dallas non si sono mai viste. Ne sono convinto e lo ribadisco: è più forte di Dirk. Doncic in campo riesce a fare cose che Nowitzki non avrebbe mai potuto fare. Adesso abbiamo l’opportunità di mettergli intorno una squadra adeguata a vincere il titolo. Ha 24 anni e sta battendo tutti i record possibili, è un vincente e il suo obiettivo è l’anello, sono sicuro che ci arriverà e ne vincerà diversi nel corso della sua carriera.