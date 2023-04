Jason Kidd: “Non era la nostra stagione, l’anno prossimo tanti volti nuovi”

Jason Kidd aveva fatto intendere prima della partita contro Chicago che la decisione di panchinare Luka Doncic dopo il primo quarto e di non schierare giocatori come Irving, Wood e Hardaway Jr in una gara decisiva per la qualificazione al Play-in arrivava dall’alto. L’allenatore l’ha sostanzialmente accettata e dopo la partita, persa come previsto, ha provato a giustificare la decisione.

“Venire eliminati dalla post-season non è qualcosa che volevamo. Dobbiamo lavorare in estate, ma anche capire che queste cose possono succedere. Non era la nostra stagione, dobbiamo imparare dagli errori e migliorare” ha dichiarato Kidd in conferenza stampa.

Dallas, se perderà anche l’ultima partita contro gli Spurs, chiuderà la stagione con un record negativo di 38-44. Come contro i Bulls, anche domani non ci saranno tutti i principali giocatori dei Mavericks. Parte di loro in realtà probabilmente non saranno nemmeno più a Dallas l’anno prossimo, a confermarlo è stato lo stesso Kidd. “In molti non saranno più qui nella prossima stagione, ci saranno tanti volti nuovi” ha dichiarato l’allenatore. La domanda però sorge spontanea: lui sarà ancora sulla panchina dei Mavs?