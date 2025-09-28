JaVale McGee STORICO in Australia: riscrive un record della NBL

JaVale McGee ha iniziato la sua avventura in Australia in NBL con una prestazione che resterà nella storia. Il tre volte campione NBA, approdato in estate agli Illawara Hawks, ha esordito nella NBL con una prova dominante: 32 punti (15/20 dal campo), 13 rimbalzi e 3 stoppate.

Nonostante la sconfitta 91-86 contro i Tasmania JackJumpers, McGee ha subito dimostrato di poter essere un fattore decisivo anche fuori dagli Stati Uniti.

Il suo debutto ha segnato anche un primato storico: a 37 anni e 261 giorni, McGee è diventato il giocatore più anziano di sempre a esordire nella lega australiana, superando di oltre un anno il record precedente detenuto da Steve Blake.

Dopo tre titoli NBA vinti con Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, McGee apre così un nuovo capitolo della sua carriera, dimostrando che la sua energia e il suo impatto vicino a canestro restano intatti.

Un esordio da applausi che alimenta le ambizioni degli Illawara Hawks e accende i riflettori internazionali sulla NBL. Chissà se magari un giorno Danilo Gallinari potrà mai seguirlo in questa avventura, in quanto entrambi hanno vinto insieme quest’estate il campionato a Porto Rico con il Gallo MVP delle finali. Mai dire mai, anche se è complicatissimo.

