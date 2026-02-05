Jaxson Hayes è stato sospeso per una partita per aver attaccato fisicamente la mascotte degli Wizards

In NBA, a volte, capitano situazioni che da fuori possono sembrare assurde, destinate ad essere romanticamente ricordate negli anni e a strappare sempre un sorriso. Probabilmente è questo ciò che attende un recente comportamento di Jaxson Hayes, centro dei Los Angeles Lakers sospeso dalla NBA per una partita (senza stipendio) per aver aggredito la mascotte degli Washington Wizards durante la partita di sabato scorso.

Come si vede dal video, G-Wiz, la mascotte degli Wizards, stava correndo fuori dal campo dopo una pausa di gioco quando, con ancora le luci dell’arena spente, Hayes ha fatto un movimento repentino verso il pupazzo, colpendolo con una spallata e spingendolo contro un ballerino che invece stava entrando sul parquet. Come riportato, e fa anche sorridere doverlo sottolineare, G-Wiz non ha riportato infortuni e sarà regolarmente a disposizione per la prossima partita casalinga.