Jaxson Hayes ha spiegato perché ha attaccato la mascotte di Washington

Jaxson Hayes nei giorni scorsi era stato sospeso dalla NBA per una partita per aver attaccato fisicamente, con una spallata, la mascotte degli Washington Wizards, G-Wiz, spingendola tra l’altro contro un ballerino che stava entrando in campo per la coreografia. La notizia era stata molto commentata perché insolita e non si capiva cosa avesse spinto il centro dei Lakers ad aggredire in quel modo la mascotte.

Dopo la partita di ieri notte contro Golden State, tornato a disposizione di JJ Redick, Hayes si è scusato per il proprio comportamento e ha spiegato perché ha agito in quel modo nei confronti di G-Wiz. “Mi sono scusato ovviamente con la squadra e con la mascotte. Prima della partita cerchiamo di entrare in uno stato mentale e fisico per essere pronti a giocare. Quando qualcuno, per qualche motivo, mi pesta un piede mentre sto facendo stretching… Non ci ho visto più, avrei dovuto controllarmi. Ma viviamo e impariamo ogni volta” ha spiegato il lungo dei Lakers, che quindi avrebbe attaccato la mascotte per una sorta di vendetta.

Nelle scorse ore Jaxson Hayes è stato scelto dalla NBA come uno dei 4 partecipanti allo Slam Dunk Contest di questo All-Star Saturday, in programma il 14 febbraio.