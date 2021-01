Jaylen Brown dominante contro Cleveland: gli bastano 19’ per entrare nel libro dei record

Nella notte, i Boston Celtics hanno ottenuto una facile vittoria sui Cleveland Cavaliers battendoli 141-103 e interrompendo così una striscia di 3 sconfitte consecutive.

La partita è stata talmente a senso unico che, dei 5 titolari dei Celtics, solo Marcus Smart è andato oltre i 25’ giocati. Jaylen Brown si è fermato addirittura a 19’, il minimo nel quintetto bianco verde, ma gli sono bastati per stabilire un record NBA.

Brown ha infatti segnato la bellezza di 33 punti in questi 19’, tirando 13/20 dal campo e 3/4 da 3 punti. Nell’era dello shot clock, vale a dire dal 1954, è così diventato il giocatore che ha segnato di più in una partita in cui è rimasto in campo 20’ o meno.

Jaylen Brown scored 33 points in fewer than 20 minutes played tonight.



According to @EliasSports that's the most by any player in a game they played fewer than 20 minutes since 1954-55 (shot-clock era). pic.twitter.com/t1Fg0Pm79R