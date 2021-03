Jaylen Brown ha protestato su Twitter per un mancato tecnico fischiato a Donovan Mitchell

Quello che poteva essere un simpatico siparietto tra due giocatori, che sono stati anche compagni nell’estate 2019 con Team USA, si è ben presto trasformato in un’occasione di polemica dopo la gara tra Boston Celtics e Utah Jazz ieri notte. Jaylen Brown aveva appena segnato un canestro facendo cadere Donovan Mitchell, quando ha deciso di tirargli amichevolmente una “pacca” sul fondo schiena mentre quest’ultimo stava timidamente protestando con gli arbitri per un presunto fallo.

Mitchell non l’ha presa però altrettanto amichevolmente, rispondendo con una manata sulla spalla di Brown. Nessuna punizione è stata fischiata da parte degli arbitri, così il giocatore dei Celtics nel post-partita ha condiviso il video su Twitter, chiedendosi come sia possibile che Mitchell non sia stato punito con un fallo tecnico: “Come fa a non essere tecnico? Non può colpire così le persone durante la partita”.

How this not a tech ! Man can’t just hit people in the game https://t.co/JFfTH4wJUx — Jaylen Brown (@FCHWPO) March 17, 2021

Tweet al quale Mitchell ha risposto con una semplice Gif e due emoji che piangono:

