Jaylen Brown insiste, c’è rabbia verso Jayson Tatum: “Ha un ottimo team PR”

Jayson Tatum prova a gettare acqua sul fuoco, Jaylen Brown rincara la dose con un po’ di benzina: da un paio di giorni va in scena il battibecco a distanza tra i due ex compagni, che secondo i rumors non si sarebbero lasciati nel migliore dei modi quando Brown è stato ceduto a Philadelphia. Due giorni fa l’attuale star dei Sixers aveva commentato con una emoji del berretto (“cap”, che significa anche “bugia”, in slang) un video in cui Tatum si diceva molto sorpreso della trade estiva tra Celtics e 76ers. Secondo Brown quindi Tatum era al corrente delle trattative e non avrebbe di certo fatto nulla per impedire la partenza del compagno.

A questo commento sui social aveva poi risposto in conferenza stampa lo stesso Tatum, rifiutando i paragoni con due big del passato che non si lasciarono tra rose e fiori: Shaquille O’Neal e Kobe Bryant ai tempi dei Lakers. “Non c’è alcuno ‘Shaq e Kobe’. Io e Jaylen non abbiamo litigato” aveva detto Tatum, utilizzando l’espressione idiomatica “there’s no beef”. Nelle scorse ore, dopo la vittoria di Philadelphia su Milwaukee con 27 punti di Jaylen Brown, quest’ultimo ha a sua volta replicato a Tatum affermando che però del rancore c’è eccome. “There’s no beef, but it might be a little lamb chops and some gravy” ha detto Brown facendo un gioco di parole tra “beef” (letteralmente “carne di manzo” ma appunto, nello slang, “litigio”) e un altro piatto di carne, “lamb chops and some gravy” (“costolette di agnello con un po’ di sugo”). Inoltre Brown ha aggiunto che Tatum “ha un ottimo team PR”, che ne tutela l’immagine facendolo risultare sempre dalla parte giusta.