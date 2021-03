Jaylen Brown passa le notti insonni a causa delle continue sconfitte dei Boston Celtics

Questo è indubbiamente uno dei migliori anni della carriera di Jaylen Brown. Sta tenendo delle medie davvero importanti in ogni singola statistica a eccezione dei rimbalzi per partita. Lui e Jayson Tatum stanno andando d’accordissimo dentro e fuori dal campo ed è stato appena convocato per la prima volta all’All-Star Game.

Manca solo una cosa: i Celtics sono 20-21 in questa stagione e non è così scontato che faranno i playoff. Secondo Brown, le sconfitte della squadra pesano molto sulla sua salute mentale:

“Non ho fatto un buon lavoro alla guida di questa squadra. Non ci dormo la notte per questo”.

Jaylen Brown: "I haven't done a good job leading this team. I lost sleep because of that." — Keith Smith (@KeithSmithNBA) March 20, 2021

