Jaylen Brown sceglie un italiano come giocatore più difficile da marcare

Jaylen Brown è uno dei migliori giocatori NBA, MVP delle Finals nel 2024 con i suoi Boston Celtics. Per questo motivo hanno ancora più valore le sue parole, in risposta a chi gli chiedeva quale fosse il giocatore NBA più difficile da marcare. Brown non ha indicato attaccanti leggendari come Kevin Durant o James Harden, bensì un role player, italiano: Marco Belinelli.

“Marco Belinelli mi faceva impazzire. Non smetteva mai di muoversi, dovevi rincorrerlo per tutto il campo, passando sopra tanti blocchi. Magari non gli passavano nemmeno la palla, ma non puoi saperlo quando parte a tutta velocità, corre e va per ricevere. Morivo dalla fatica!” ha dichiarato Brown nella diretta streaming sul canale di PlaqueBoyMax.

L’ultima partita di Belinelli in NBA risale al 2020: Jaylen Brown ha potuto affrontarlo nei suoi primi anni di carriera, dalla stagione 2016-17. Se dopo tutti questi anni ancora se lo ricorda come “giocatore più difficile da marcare” significa sicuramente che l’azzurro lasciò davvero il segno.