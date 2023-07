Jaylen Brown, tweet del 2014 di nuovo virale: la sua prof era convinta sarebbe diventato un criminale

Jaylen Brown, stella dei Boston Celtics, ha fatto molta strada e la sua nuova estensione da 304 milioni di dollari ne è un ottimo promemoria.

Al liceo, un’insegnante disse a Brown che un giorno sarebbe finito in prigione. Invece, il 26enne ha appena firmato il contratto più ricco della storia dell’NBA. Siccome internet non dimentica mai, la gente ha riesumato un vecchio tweet di Brown che mostra quanto fosse del tutto ignara la sua insegnante di quello che poi sarebbe diventato il fenomeno dei Celtics.

“La mia insegnante ha detto che mi cercherà nella prigione della contea di Cobb tra 5 anni .. Wow”.

My teacher said she will look me up in the Cobb county jail in 5 years .. Wow — Jaylen Brown (@FCHWPO) April 28, 2014

Brown ha perdonato la sua ex insegnante nonostante i suoi commenti crudeli e si scopre che lei è solo una delle tante persone che hanno dubitato di lui lungo la strada. Ad esempio, dopo essere stato scelto con la terza scelta assoluta nel 2016, il prodotto di UC Berkeley è stato sonoramente fischiato. Alcuni tifosi dei Celtics volevano Kris Dunn, nativo del New England, e molti scout non credevano nelle capacità di tiro di Brown.

Insomma, il tempo ci dà sempre le risposte. A volte ci azzecchiamo e a volte meno. Con Jaylen Brown possiamo dire che chiunque ha fatto una previsione su di lui, ha sbagliato.