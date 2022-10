La star dei Boston Celtics, Jaylen Brown, ha fatto notizia la scorsa stagione dopo essersi rifiutato di rivelare il suo stato di vaccinazione. L’ala All-Star ha citato la sua posizione di vicepresidente della NBA Players Association come motivazione per mantenere la questione riservata.

Se quell’incidente piuttosto intrigante ha causato motivo di credere che Brown non supporti la somministrazione del vaccino contro il COVID-19, la sua recente attività su Twitter conferma quasi che questa voce sia vera.

Nella giornata di ieri Brown ha ritwittato un controverso tweet del politico olandese Rob Roos, che attualmente è anche membro del Parlamento europeo, che denuncia la somministrazione obbligatoria del vaccino contro il COVID-19 in tutto il mondo. La star dei Celtics da allora ha cancellato il suo tweet, ma la gente su Reddit ha conservato le prove:

Jaylen Brown non ha detto nulla nel tweet, quindi è davvero difficile dire quale sia il suo pensiero. Tuttavia, il fatto che abbia ritwittato un messaggio così forte contro il vaccino sembra aver rivelato i suoi veri sentimenti su questo problema altamente polarizzante.

Diciamo che non siamo rimasti sorpresi da questa situazione. La fortuna per Brown è che non ha dovuto affrontare una squadra dove era obbligatorio essere vaccinati per scendere in campo.

