Jaylen Hands giocherà contro Tortona, accettato il ricorso di Varese

Pallacanestro Varese può tirare un sospiro di sollievo. Nella trasferta della 21a giornata di LBA sul campo della Derthona Basket, la Openjoibmetis potrà contare sulla presenza del suo miglior marcatore – secondo in LBA con 17.1 punti di media – Jaylen Hands. Dopo l’espulsione rimediata nella sconfitta al supplementare contro Trapani domenica scorsa, che aveva condotto alla squalifica di due giornate, la corte sportiva d’Appello ha accettato il ricorso di Varese riducendo a una sola giornata che la società biancorossa ha deciso di commutare in un’ammenda pecuniaria.

L’assenza di Hands avrebbe già rappresentato un fattore determinante nella sfida contro Tortona, ottava forza del nostro campionato in corsa per un posto ai Playoff. Tuttavia, tra le poche note liete di una prima parte di stagione deludente per la Openjobmetis, spicca l’andamento del rookie classe 1999, autore di 12 punti in appena 13 minuti domenica scorsa in un match finito tra le polemiche.

Nonostante la sconfitta rimediata al PalaShark, la lotta per la salvezza sembra essersi riaccesa: il nuovo tecnico Giannis Kastritis ha già lasciato il segno, trasmettendo alla Openjobmetis maggiore aggressività e determinazione in fase difensiva. Anche sul parquet di Tortona, la continuità in questi aspetti, sin qui dolenti, del gioco varesino sarà l’arma decisiva per conquistare due punti fondamentali e alimentare le speranze di un’impresa salvezza.