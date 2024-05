Jayson Tatum è tornato a pubblicare un video sul suo canale YouTube dopo 11 anni

Jayson Tatum oggi è un fenomeno della NBA ma in pochi sanno che parecchi anni fa, ancora ragazzino, aprì un canale YouTube che porta ancora oggi il suo nome. Su quel canale fino ad oggi erano presenti solo due video: il primo dell’11 aprile 2013, il secondo di pochi giorni dopo, il 17 aprile 2013. Nel primo video, intitolato “J Tatum Movie”, Tatum gira una sorta di cortometraggio amatoriale sul suo liceo di allora, la Chaminade College Preparatory School, insieme ad alcuni amici, uno dei quali lo intervista anche. Nel secondo video invece, quello certamente più famoso, l’attuale superstar dei Boston Celtics realizza invece un tutorial su come fare il nodo alla cravatta.

I due video hanno rispettivamente 2 e 11 milioni visualizzazioni, ovviamente grazie alla fama che Tatum ha raggiunto parecchi anni dopo. Il canale ha 234.000 iscritti e fino ad oggi, per 11 anni, è rimasto inutilizzato. Poco fa Tatum ha pubblicato un terzo video: il ragazzino del liceo è ora diventato uomo e tante cose sono cambiate nella sua vita dal 2013. Non il modo di montare i video: con lo stesse diapositive ad introdurre i video e gli stessi titoli. Qui Tatum fa un tutorial su come allacciarsi le scarpe, una citazione al suo video più famoso. E le scarpe sono le sue, le Jordan JT2. Nel momento in cui scriviamo, questo terzo video ha circa 13.000 visualizzazioni a 3 ore dalla sua pubblicazione. Forse non raggiungerà i picchi dei capolavori precedenti, ma è sicuramente una divertente citazione in attesa di iniziare le Semifinali di Conference. Jayson Tatum e i Celtics affronteranno la vincente di Cleveland-Orlando (3-2) che stanotte giocheranno Gara-6.