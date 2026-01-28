Jayson Tatum: “Giocassi nei Grizzlies, mi avrebbero già fatto una statua”

Una recente dichiarazione di Jayson Tatum, star dei Boston Celtics, sta facendo rapidamente il giro della NBA: il commento, tratto da una sua intervista al podcast The Pivot, riflette sia sull’eredità personale del giocatore sia sulle differenti aspettative tra le franchigie della Lega. Tatum, 28 anni a marzo, nella sua carriera ha vinto un titolo NBA con Boston, è stato 6 volte All-Star e una volta MVP dell’All-Star Game, in più è stato selezionato 4 volte per il miglior quintetto All-NBA.

“Per la carriera che ho avuto finora, se l’avessi avuta con i Memphis Grizzlies, avrei già una statua fuori dall’arena” ha detto Tatum.

Con queste parole la star biancoverde ha voluto sottolineare quanto il contesto della squadra e la storia di una franchigia influenzino la percezione di una carriera: un giocatore con il suo palmarès, in una città come Memphis, uno small market dalla storia modesta che non è mai andato oltre le Finali di Conference, potrebbe essere forse considerato il volto della storia della franchigia e quindi essere onorato col premio più grande, una statua. Cosa che invece non è detto otterrà mai a Boston, una squadra storica per la NBA e per la quale sono transitate alcuni dei migliori giocatori di sempre.

Tatum, uno dei volti più riconoscibili della NBA della sua generazione, ha parlato del peso delle aspettative di giocare per una delle franchigie più vincenti della storia dello sport. I Celtics vantano 18 titoli NBA, una tradizione di successi che non solo definisce standard elevatissimi, ma trasforma ogni giocatore in potenziale leggenda solo se accompagnato da vittorie di squadra. In questo contesto, lo stesso Jayson Tatum ha ammesso che, pur avendo già raggiunto traguardi notevoli a livello individuale, la riconoscenza collettiva e la costruzione di una eredità duratura passano inevitabilmente attraverso i titoli e i grandi successi.

La scelta dell’esempio di Memphis non è casuale: i Grizzlies hanno avuto momenti di successo ma non vantano ancora un titolo NBA nella loro storia.