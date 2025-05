Jayson Tatum il nuovo Superman: PESSIMO tempismo per la pubblicità del film in uscita a luglio

L’11 luglio, nelle sale americane, uscirà il nuovo film di Superman: una pellicola molto attesa, diretta dal regista James Gunn e con l’attore David Corenswet nei panni nel più famoso dei supereroi. Per promuovere il film la DC ha scelto Jayson Tatum, protagonista di diverse pubblicità negli ultimi giorni. In Gara-1 contro i New York Knicks, la star dei Boston Celtics ha giocato con un paio di scarpe customizzato: non è andata bene, visto che i biancoverdi sono andati subito sotto 0-1 nella serie.

Jayson Tatum wore a custom pair of #Superman themed Tatum 3s to Game 1 of the NBA Playoffs! (Via 📷 @MACHE275) pic.twitter.com/q7yvrBeGcx — DC Film News (@DCFilmNews) May 6, 2025

È andata perfino peggio in Gara-2: i Celtics hanno perso di nuovo in casa, Tatum ha giocato una delle sue peggiori partite in carriera con 13 punti e 5/19 dal campo mentre Boston si faceva rimontare da +20. E poche ore dopo la disfatta della squadra, la DC ha pubblicato una pubblicità che ritrae proprio Jayson Tatum nelle vesti di “nuovo Superman”: un tempismo pessimo, visto che nelle ultime ore la star dei Celtics è stata lo zimbello dei social per via delle sue pessime prestazioni.

There cannot be worse timing for the release of a Jayson Tatum x Superman ad 😭 pic.twitter.com/iGfsTkWizA — Underdog (@Underdog) May 8, 2025

Il risultato è stato che il commercial si è trasformato nell’occasione per prendere in giro Tatum, più che per parlare del film in uscita.