Jazzmarr Ferguson è vicino al ritorno in Italia: la sua prossima fermata potrebbe essere Rieti

Jazzmarr Ferguson è pronto a tornare nuovamente in Italia e questa volta lo farà in maglia Rieti, come riportato da Giuseppe Sciascia su Superbasket. L’americano vestirà la sua settima maglia italiana dopo quelle di Forlì, Cremona, Biella, Mantova, Verona e Piacenza. Il classe 1989 aveva iniziato la sua stagione in Grecia al Charilaos Trikoupis.

