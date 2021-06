Jerian Grant in trattativa avanzata con l’Olimpia Milano

Piaceva alla Virtus Bologna, ma Jerian Grant si appresta a diventare il prossimo rinforzo dell’Olimpia Milano. Secondo SDNA, l’americano sarebbe in trattativa avanzata col club meneghino dopo una stagione al Promitheas molto positiva.

Source SDNA: Armani Milan @OlimpiaMI1936 in advanced talks with ex Promitheas player Jerian Grant — TOLIS KOTZIAS (@IONIKOS1972) June 28, 2021

Grant ha giocato in NBA con New York, Chicago, Orlando e Washington mantenendo 6.2 punti di media in 279 partite. Al Promitheas nella passata stagione, chiusa in semifinale Playoff, i suoi numeri sono stati di 14.8 punti e 6.9 assist a partita.