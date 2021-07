Jerry Colangelo parla del futuro di LeBron James con Team USA

Jerry Colangelo si prepara a vivere la sua ultima Olimpiade con Team USA. Lo storico dirigente, infatti, lascerà il suo incarico per la federazione statunitense dopo i Giochi di Tokyo e verrà sostituito da Grant Hill.

Con lui in Giappone non ci sarà LeBron James che ha rinunciato all’appuntamento a cinque cerchi per recuperare dopo le ultime due stagioni estenuanti in NBA.

Una decisione che Colangelo ha commentato ai microfoni di ESPN, anticipando poi che probabilmente LBJ non vestirà più la maglia a stelle e strisce.

Lo scorrere del tempo non risparmia nessuno e i giocatori che sono arrivati a questi livelli conoscono benissimo il proprio corpo e sanno quali decisioni prendere per salvaguardare la loro salute. Giocare in Nazionale deve essere un onore, non una forzatura, noi non costringiamo nessuno. Anche nel 2016 LeBron James aveva deciso di dedicare l’estate ad altri progetti, anche perché lui non è un semplice giocatore di basket. Quando c’è stato, ha dato un contributo enorme a Team USA ma vista la sua situazione e gli impegni fuori dal campo, non credo che lo rivedremo mai con la casacca della nazionale.

“I think his time is over.”@usabasketball’s Managing Director Jerry Colangelo says that we’ve likely seen the end of Olympic LeBron. (📍@MyStraightTalk) pic.twitter.com/6Hn5xGS4Mv — Keyshawn, JWill & Zubin (@KeyJayandZ) June 30, 2021

Foto: FIBA