Jerry West verrà introdotto nella Hall of Fame per la TERZA VOLTA

Jerry West è stato un giocatore e una figura estremamente significativa per la storia NBA e forse nessuno come lui ha contribuito allo sviluppo della Lega. Leggendario giocatore dei Los Angeles Lakers dal 1960 al 1974, vincitore di un titolo da giocatore, è diventato letteralmente il logo della NBA (anche se non è mai stato ufficializzato da quest’ultima). Ma non solo: ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960 e da dirigente ha vinto altri 8 anelli, tra Lakers e Golden State Warriors.

Da aggiungere all’incredibile palmares di Jerry West ci sono le nomine nella Hall of Fame: non una sola, come i comuni mortali, e nemmeno due. Da quest’anno il nome di West riecheggerà nella Hall of Fame di Springfield per ben tre volte. Come anticipato da Adrian Wojnarowski, la leggenda NBA sarà introdotta per la terza volta nell’Olimpo del basket americano per il suo “contributo al gioco”. Le prime due volte che West fu introdotto nella Hall of Fame furono nel 1979, come giocatore, e nel 2010 come membro della squadra olimpica che vinse l’oro nel 1960.

ESPN Sources: Jerry West has been elected into the Naismith Basketball Hall of Fame as a contributor to the game — his record third Hall enshrinement. West has been previously inducted as a player (1979) and member of the 1960 U.S. Olympic team (2010). pic.twitter.com/a1lbIEUX3L — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 3, 2024

Tra i personaggi che verranno introdotti nella Hall of Fame con la classe 2024 spiccano, oltre a West, Vince Carter e Chauncey Billups.