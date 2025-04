Jimmer Fredette ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro

Jimmer Fredette, cestista statunitense noto soprattutto per la sua straordinaria carriera collegiale, ha annunciato il suo ritiro dal basket all’età di 36 anni. Attraverso un messaggio sui social media, Fredette ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto nel corso degli anni e ha manifestato entusiasmo per il futuro con la sua famiglia.​

Selezionato con la decima scelta assoluta nel Draft NBA 2011 dai Milwaukee Bucks e immediatamente ceduto ai Sacramento Kings, Fredette ha avuto una carriera NBA di sole 6 stagioni, giocando per 5 squadre diverse: Kings, Bulls, Pelicans, Knicks e Suns. Nonostante le grandi aspettative che si avevano al momento del Draft, non è poi riuscito a trovare una collocazione stabile in NBA, accumulando un totale di 241 partite.

Dopo l’NBA, Fredette ha trovato maggiore successo all’estero, in particolare in Cina, dove ha giocato per 4 stagioni. Nella stagione 2016-17, è stato nominato MVP della Chinese Basketball Association con una media di 37.3 punti, 7.9 rimbalzi e 4.3 assist a partita.

Nel 2024, Fredette ha infine rappresentato gli Stati Uniti nel torneo olimpico di basket 3×3 a Parigi. Entrato come il giocatore più quotato del torneo, ha però subito un infortunio all’adduttore nella seconda partita, compromettendo le possibilità di medaglia per la squadra statunitense già in palese difficoltà.