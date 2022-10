Jimmer Fredette prenota un posto per le Olimpiadi di Parigi con Team USA

Jimmer Fredette è ancora senza squadra, dopo essere rimasto free agent per tutta la scorsa stagione.

Il diretto interessato, però, non sembra avere fretta di trovare una nuova sistemazione: “Ho ricevuto offerte da ogni parte del mondo – ha spiegato a The Post Star – ma cerco un posto dove si viva bene, non è una questione di soldi”.

Nel frattempo però Fredette sta lavorando sul 3 vs 3 e potrebbe essere inserito nella squadra degli Stati Uniti per le Olimpiadi 2024.

Sto giocando un po’ di 3-3. Team USA mi ha chiesto di potrebbe interessarmi giocare per la nazionale, probabilmente partecipando a qualche torneo di qualificazione per ottenere il pass per Parigi 2024. Sto lavorando per questo obiettivo al momento.