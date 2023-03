JIMMY BUTLER – da SENZATETTO a quasi CAMPIONE NBA

The American Dream è sempre stato un concetto capace di motivare e far sognare chiunque. L’idea che tutti, non importa da dove provengano o quanti soldi abbiano, possano realizzarsi e avere successo, è stato il motore trainante del capitalismo e in generale della narrazione americana. E lo è tuttora. Ovviamente spesso si tratta di una mera favola, ma nella storia che racconteremo oggi no. Parleremo di Jimmy Butler e del suo, di American Dream. Come, dall’essere un ragazzino senzatetto e senza famiglia, si possa arrivare a diventare una superstar NBA e guadagnare decine di milioni di dollari a stagione.

A conoscere questa storia, non dovrebbe quindi sorprendere la sbroccata di Butler durante un allenamento dei Timberwolves poco prima di essere ceduto a Philadelphia nel 2018. Un ragazzo che ha vissuto per strada, che è partito dal livello più infimo del college basketball americano, non può tollerare che due talenti cristallini come Towns e Wiggins, che sicuramente sono stati più fortunati di lui nella vita, buttino via delle occasioni per pigrizia. Questo carattere spigoloso, a tratti anche forse difficilmente sopportabile, è quel che lo caratterizza ancora oggi. Ma forse è anche il motivo per il quale Jimmy Butler è Jimmy Butler.

