Jimmy Butler infrange due record NBA con la sua tripla doppia contro Sacramento

Jimmy Butler ha registrato un’altra tripla doppia questa notte con i suoi Miami Heat in casa dei Sacramento Kings. Butler ha fatto di tutto per gli Heat negli ultimi tempi mentre cercano di trovare la loro identità a metà della stagione NBA 2020-2021. L’ex Bulls ha chiuso con 13 punti, 10 rimbalzi e 13 assist.

Jimmy Butler is the first player in @MiamiHEAT franchise history to record 3 consecutive triple-doubles. https://t.co/Y28Ch0k4VL

Butler non è stato l’unico membro degli Heat a finire con una tripla doppia contro i Kings. Bam Adebayo ha anche registrato una tripla doppia con 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Butler e Adebayo sono ora l’unico duo nella storia della NBA ad aver chiuso con una tripla doppia nello stesso match più di una volta:

Jimmy Butler and Bam Adebayo are the only pair of teammates in NBA history to each record a triple-double in the same game multiple times 🔥 🤯

(via @EliasSports) pic.twitter.com/4wfI5WpYq9

— SportsCenter (@SportsCenter) February 19, 2021