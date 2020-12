Nelle ultime settimane sono circolate voci secondo cui Jimmy Butler ha avuto o avrà un appuntamento con la bellissima pop star Selena Gomez.

Purtroppo però queste voci non sono state suffragate dai fatti: quasi certamente i due non avranno un appuntamento a breve e in passato non ne hanno avuti. Ma nel futuro mai dire mai. La Gomez al momento non è interessata ad avere una storia con il fenomeno dei Miami Heat.

Selena ha già frequentato Justin Bieber e The Weeknd. Jimmy Butler ha una figlia di un anno con Kaitlin Nowak ed è stato legato sentimentalmente all’attrice Shay Mitchell nel 2016.

Fonte: Entertainment Tonight

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.