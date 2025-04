Jimmy Butler torna e decide gara-4: Golden State vola sul 3-1

La notte dei Playoff NBA regala emozioni forti e momenti storici. In gara-4 tra Golden State Warriors e Houston Rockets, torna in campo Jimmy Butler ed è subito decisivo: il numero 10 firma 14 dei suoi 27 punti nel solo ultimo quarto, regalando agli Warriors la vittoria e il vantaggio per 3-1 nella serie.

Accanto a lui, Brandin Podziemski si conferma una pedina fondamentale con 26 punti, mentre Houston, pur trascinata da Alperen Sengun (31 punti) e Fred VanVleet (25), spreca le ultime due occasioni per vincere la partita: entrambi sbagliano il tiro decisivo nei secondi finali, lasciando il successo a Golden State.

Gara-5 si giocherà a Houston, dove i Rockets proveranno a rimanere in corsa. Ma ora Golden State sente il profumo delle semifinali e può contare su un Jimmy Butler completamente ritrovato, pronto a guidare la squadra verso il prossimo turno.

Una notte da ricordare per gli appassionati, tra rientri da star, giocate clutch e performance storiche. Stiamo a vedere cosa accadrà nella prossima gara tra i californiani e i texani in quel di Houston. Di sicuro possiamo dire che lo spettacolo non sta mancando in questa serie playoff della Western Conference.

